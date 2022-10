Verso Cremonese-Napoli, Spalletti: "Nessuna euforia" Le parole del tecnico alla vigilia del match dello "Zini"

È la vigilia di Cremonese-Napoli e la gara è stata presentata così da Luciano Spalletti alla vigilia: "Non c'è euforia, ma consapevolezza di quanto possiamo esprimere. - ha affermato il tecnico azzurro - A Cremona per dare l'anima, come sempre. Osimhen? Ci vuole prudenza, non è ancora al top e abbiamo pensato di dare un altro turno di riposo per concedere il tempo opportuno di recupero. Sono valutazioni che si fanno gli esami. Non vogliamo rischiare. Victor continuerà a lavorare qui. Stiamo mantenendo le promosse fatte tra noi per impegno e motivazioni. Non siamo sorpresi. Questo deve essere il nostro modo di lavorare con convinzione. È un momento positivo e siamo felici".

Serie A - Nona Giornata

Cremonese-Napoli

I convocati: Marfella, Meret, Sirigu, Di Lorenzo, J. Jesus, M. Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone