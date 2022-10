Spalletti nasconde le carte, ma non si nascondono i napoletani: 10mila a Cremona Lo Zini sarà azzurro. Tanti dubbi di formazione per Spalletti

L'unica certezza è che il Napoli giocherà in casa allo Zini di Cremona: tantissimi i tifosi napoletani residenti al nord che hanno approfittato della trasferta azzurra in Lombardia per sostenere la squadra e dunque il fattore campo è preessoché annullato se non addirittura invertito.

Nessuna certezza invece per quel che riguarda la formazione, Spalletti ha deciso di giocare a carte coperte: non ci sarà Osimhen, e questo è sicuro, non c'è bisogno di rischiare il nigeriano che resterà a Castel Volturno ad allenarsi per rientrare, con calma, forse da mercoledì in Champions contro l'Ajax.

Il resto si scoprirà solo quando Spalletti comunicherà le formazioni ufficiali: probabili diversi cambi, in netta ascesa le quotazioni di Ostigard, che potrebbe prendere il posto di Rrahmani in difesa, ballottaggio a sinistra tra Olivera e Mario Rui.

I nodi maggiori riguardano il centrocampo dove potrebbe riposare uno tra Anguissa e Zielinski: nel caso fosse il primo ad andare in panchina sarebbe Elmas a prenderne il posto, mentre se riposasse il polacco prenderebbe il suo posto Ndombelè.

In avanti dovrebbe giocare Kvaratskhelia, mentre potrebbe fermarsi Raspadori che verrebbe sostituito dal Cholito Simeone, mentre a sinistra dovrebbe ritrovare il suo posto Politano.