Napoli da solo in vetta: battuta anche la Cremonese (1-4) Vantaggio con Politano su rigore, pari di Dessers, vittoria con Simeone, Lozano e Olivera

Primo posto in solitaria per il Napoli, che vince allo "Zini" contro la Cremonese: finale di 1-4 per gli uomini di Spalletti, che passano in vantaggio con Politano su rigore al 26', subiscono il pari grigiorosso ad opera di Dessers in avvio di ripresa e trovano il nuovo vantaggio al 76' con Simeone. Vince il Napoli con la gestione della rosa e con i gol di Lozano e Olivera, entrati nella ripresa. Gli azzurri approfittano del pari dell'Atalanta sul campo dell'Udinese (2-2) per la vetta della classifica, non più condivisa al termine del nono turno di campionato.

Il tabellino.

Serie A

Nona Giornata

Cremonese-Napoli 1-4

Marcatori: 26' rig. Politano (N), 47' Dessers (C), 76' Simeone (N), 93' Lozano (N), 95' Olivera (N)

Cremonese (4-2-3-1): Radu, Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (72' Buonaiuto); Ascacibar (80' Ciofani), Meite; Zanimacchia (46' Okereke), Afena-Gyan (62' Escalante), Quagliata; Dessers (72' Aiwu). All. Alvini. A disp. Acella, Baez, Carnesecchi, Milanese, Ndiaye, Pickel, Saro, Vasquez.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (82' Ostigard), Kim, M. Rui (82' Olivera); Anguissa, Lobotka, Ndombele (57' Simeone); Politano (73' Lozano), Raspadori (73' Zielinski), Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disp. Demme, Elmas, Gaetano, J. Jesus, Marfella, Sirigu, Zanoli, Zedadka, Zerbin.

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Zanimacchia (C), Sernicola (C)