Il Napoli batte l'Ajax per 4 a 2 e va agli ottavi di Champions Segna anche Osimhen, al rientro dopo un mese

Il Napoli vince contro l'Ajax, resta in testa al girone e si qualifica agli ottavi di Champions con due turni d'anticipo. 4 a 2 il punteggio finale della nona vittoria consecutiva degli Azzurri fra campionato e Champions. Ecco il tabellino della gara:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Anguissa (4' st Ndombele'), Lobotka, Zielinski (43' st Gaetano), Lozano (31' st Politano), Raspadori (4' st Osimhen), Kvartskhelia (31' st Elmas). (30 Sirigu, 16 Idasiak, 59 Zanoli, 55 Ostigard, 6 Mario Rui, 23 Zerbin, 18 Simeone). All. Spalletti. Ajax: (4-3-3): Pasveer, Sanchez (20' st Baas), Timber, Blind, Bassey, Klaassen, Alvarez, Taylor (20' st Grillitsch), Berghuis (38' st Conceicao), Kudus (20' st Brobbey), Bergwijn (38' st Ocampos). (1 Stekelenburg, 16 Gorter, 5 Wijndal, 9 Brobbey, 18 Lucca, 26 Regeer, 29 Magallan). All. Schreuder. Arbitro: Zwayer (Germania). Reti: nel pt 4' Lozano, 16' Raspadori; nel st 3' Klaassen, 16' Kvaratskhelia (rig), 37' Bergwijn (rig), 44' Osimhen. Angoli: 6-2 per l'Ajax. Recupero: 2' e 5'. Ammoniti: Taylor, Sanchez, Alvarez, Bassey, Bergwijn, Juan Jesus per gioco falloso; Timber, Osimhen, Politano per comportamento non regolamentare. Spettatori: 52 mila.