È la vigilia di Napoli-Bologna, Ndombele in mediana Senza Rrahmani in difesa e Anguissa a centrocampista nell'obiettivo della decima vittoria di fila

È stato Lozano a ribadirlo nelle scorse ore. “La nostra forza è il gruppo”: ecco quanto sottolineato dal messicano nel presentare il momento del Napoli, ottimo per risultati, ma sopratutto per i segnali di crescita costante nel cammino. “Spalletti coinvolge tutti e abbiamo tanta qualità”: ha aggiunto El Chucky con gli azzurri che vivono le ore di vigilia del match con il Bologna.

Domani al “Maradona”, con calcio d'inizio alle 18, il Napoli andrà a caccia del decimo successo consecutivo tra campionato e Champions. Per otternerlo dovrà andare oltre l'assenza di Anguissa. Il camerunense salterà per infortunio la sfida con i felsinei. L'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra pone lo stop a un leader silenzioso del gruppo: terapie già cominciate con il big match contro la Roma nel mirino del centrocampista e Spalletti è pronto ad affidarsi a Ndombele per completare la linea mediana. Non c'è solo l'assenza di Anguissa, ma anche quella di Rrahmani, già coperta in Champions, con Juan Jesus in vantaggio su Ostigard. In attacco ampia scelta con il rientro di Osimhen, a segno nei minuti finali della gara con l'Ajax, ma che appare destinato alla panchina con Raspadori titolare.

La punta con Politano ha raggiunto Avellino nel tardo pomeriggio di ieri: ore di relax e di shopping prima di tornare in campo con Kvaratskhelia per l'obiettivo “decima” nel percorso splendido da capolista in A e da pass ottavi in Champions con due turni d'anticipo.