Napoli-Bologna, Spalletti: "C'è sempre da migliorare" Felsinei senza Arnautovic. Partenopei privi di Rrahmani e Anguissa: pronto Ndombele

Messaggio chiaro anche da parte del tecnico in conferenza stampa: Spalletti ha sottolineato nuovamente la forza del gruppo, come già fatto da Lozano nelle scorse ore, ma occhio alle avversarie e soprattutto alla possibilità di migliorare ancora per il Napoli, che è pronto per il match con il Bologna. Caccia alla decima vittoria di fila tra campionato e Champions League per gli azzurri. Spalletti ha rimarcato la classifica corta, il lungo percorso che attende ancora il Napoli fino alla sosta Mondiali: "La classifica ci porta a tenere i piedi per terra. C'è sempre qualcosa da migliorare. - ha spiegato il toscano alla vigilia di Napoli-Bologna - Non sappiamo dove si può arrivare, ma il nostro obiettivo è vincere le partite per l'autostima e la tranquillità per la prossima gara. Da questo dipende dove possiamo arrivare". Senza Rrahmani in difesa come già accaduto in Napoli-Ajax e senza Anguissa, che spera di rientrare nei giochi per il match contro la Roma. Spalletti conferma il ballottaggio fino al calcio d'inizio tra Juan Jesus, impiegato con gli olandesi, e Ostigard. Per la mediana c'è Ndombele pronto a sostituire uno dei leader silenziosi del Napoli. In attacco Raspadori è in vantaggio su Osimhen, a segno con l'Ajax, ma non ancora al top. L'ex Sassuolo sarà punta centrale con Politano e Kvaratskhelia ai lati. Dall'altra parte ci sarà un Bologna privo di Arnautovic, non convocato a causa di una lombalgia.