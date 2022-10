Napoli al lavoro per il rinnovo di Lobotka. Attesa Anguissa Domani la ripresa della preparazione per gli azzurri. Domenica la sfida alla Roma all'Olimpico

Dopo un percorso da ritmi serrati, tra campionato e Champions, la Coppa Italia senza big permette un minimo di sosta e Luciano Spalletti ha garantito ore di relax al suo Napoli. Solo nella giornata di domani sarà ripresa della preparazione per la squadra dopo la decima vittoria di fila ottenuta contro il Bologna al “Maradona”. Con la pausa minima che si inserisce nelle dinamiche c'è un po' di spazio per i movimenti di mercato e per i rinnovi.

Si lavora al rinnovo con Lobotka

Le prestazioni di Stanislav Lobotka pongono il mirino dei top team europei sul centrocampista. Lo slovacco, cresciuto in modo esponenziale nella gestione Spalletti, piace in particolar modo alle società della Premier League, ma il Napoli vuole allungare quanto prima possibile il contratto: cancellare il 2025 e porre il 2027 come nuova scadenza dell'accordo con lo slovacco. Sembrano esserci tutti i presupposti per il prolungamento contrattuale, strutturato già nei giorni scorsi tra il direttore sportivo azzurro, Giuntoli, e l'entourage di Lobotka.

Attesa per il recupero di Anguissa

Nel Napoli da sogno c'è sicuramente il sigillo dell'ex Celta Vigo in coppia con Frank Anguissa in mediana. Il camerunense ha saltato la sfida con il Bologna per infortunio e l'obiettivo dello staff è quello di riportarlo in condizione utile già per il prossimo match, quello contro la Roma all'Olimpico. I giallorossi sono reduci dalla vittoria (1-0) a Marassi contro la Sampdoria.