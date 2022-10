È la vigilia di Roma-Napoli, le novità nella formazione azzurra Match con punti pesanti in palio per gli equilibri e le distanze tra le prime della Serie A

Osimhen e Olivera per rinnovare il Napoli anche nel big match con la Roma: una continua sfida e il tecnico l'ha sottolineata più volte, in apertura della stagione e nel percorso costruito. All'Olimpico gli azzurri punteranno all'undicesimo successo consecutivo tra campionato e Champions, che può valere come un segnale determinante nei giochi per la Serie A 2022/2023.

Le assenze di Anguissa e Rrahmani

Il Napoli raggiungerà la Capitale con la mediana priva di Anguissa. Ndombele appare pronto a sostituirlo come già fatto nel match vinto con il Bologna. L'altra assenza pesante che si conferma è quella relativa alla difesa e a Rrahmani con Juan Jesus nel pacchetto arretrato. Olivera appare destinato alla maglia da titolare: l'ex Getafe, che nelle scorse ore ha rimarcato il valore del Napoli e la mentalità espressa fin qui, da replicare anche contro i giallorossi, è in vantaggio su Mario Rui con Osimhen pronto al ritorno dal primo minuto. Meret è chiamato alla risposta dopo la prova sottotono contro il Bologna, l'unica di un inizio stagione molto importante e da rilancio vero per l'estremo difensore.

I dubbi nell'undici giallorosso

Dall'altra parte Mourinho si affiderà al 3-4-2-1 con i soli dubbi legati alla scelta tra Matic e Camara in mediana e tra Abraham e Belotti in attacco. Zaniolo e Pellegrini agiranno alle spalle e a sostegno della prima punta. È la vigilia di un big match che può cambiare gli equilibri dei primi posti con il Napoli capolista all'Olimpico.