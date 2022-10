Osimhen fa volare il Napoli, gli azzurri espugnano l'Olimpico (0-1) All'80' il gol del nigeriano che ha deciso il match con la Roma

Il Napoli batte la Roma 1-0 e si riporta a +3 sul Milan e conquista la vittoria consecutiva numero 11 in tutte le competizioni. A decidere la gara dell'OlImpico un gran gol di Osimhen all'80' che batte nel duello fisico Smalling e incenerisce Rui Patricio con un perfetto diagonale. Nel primo tempo il Var aveva cancellato un rigore concesso da Irrati al Napoli per un contatto tra l'estremo difensore portoghese e Ndombele. Ora gli azzurri sono attesi dalla Champions League. Mercoledì al Maradona arrivano i Rangers, match chiave per il primo posto nel girone, mentre sabato torna il campionato. Sempre al Maradona Osimhen e compagni sfideranno il Sassuolo.