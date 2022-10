Napoli, 11 vittorie di fila: come nell'anno del primo scudetto Solo successi per gli azzurri dal 31 agosto

Undici vittorie di fila in tutte le competizioni. Il ruolino di marcia, impressionante, è quello del Napoli del primo scudetto nel 1987. A Roma è arrivata una vittoria pesantissima e la ribalta è tutta per Victor Osimhen. Un gol, quello del nigeriano, che ha permesso al Napoli di tornare solitario in vetta alla classifica. Gli azzurri ormai conoscono una sola parola: vittoria. Sono passati quasi due mesi dal pareggio contro il Lecce del 31 agosto, l'ultimo mezzo passo falso in una stagione, per ora, da favola. Da due mesi gli azzurri stanno inanellando soltanto bottini pieni, in Italia come in Europa nonostante un calendario ingolfatissimo. In campionato mancano quattro turni prima della sosta Mondiali con tre partite al Maradona: l'obiettivo è accelerare prima della pausa sperando che a gennaio non ci siano stravolgimenti. In champions league mercoledì al "Maradona" arrivano i Rangers, un match chiave per il primo posto nel girone.