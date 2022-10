Champions, Napoli: testa ai Rangers per il primo posto Domani (ore 21) al "Maradona" la gara contro gli scozzesi: le ultime da Castel Volturno

Undici vittorie di fila come nel 1986, l'anno che apriva al primo Scudetto azzurro e il Napoli intende firmare il sorpasso nei record societari. È già vigilia di un nuovo match. Si torna in Europa: domani alle 21 gli azzurri ospiteranno i Rangers al “Maradona”.

"Maradona" pronto a nuovi sold-out

Euforia totale in città, tra i tifosi e non può essere altrimenti dopo le prestazioni del gruppo di Spalletti, reduce dal blitz operato anche all'Olimpico con la Roma battuta grazie alla stoccata in diagonale di Osimhen. La scelta di confermarlo fino al momento utile evitando la sostituzione: come accaduto con Raspadori contro lo Spezia, il tecnico tiene in campo quello che poi si trasforma nel match-winner. Napoli travolgente, Maradona pronto al sold-out domani con gli scozzesi e sabato (ore 15) contro il Sassuolo, ieri vincente nel Monday Night sull'Hellas Verona: in programma due pienoni anche in match non puramente di cartello.

L'importanza del primo posto per gli ottavi di finale

I partenopei andranno a caccia del quinto successo di fila in Champions League, utile per blindare il primo posto dopo aver certificato già il pass per gli ottavi di finale. Il primato offre lo scenario delle seconde in classifica per la fase ad eliminazione diretta e la gara di ritorno tra le mura amiche: un dettaglio non di poco conto senza dimenticare, comunque, il valore delle avversarie che resta altissimo al di là del primo o del secondo posto nei gironi. Dall'infermeria si confermano le terapie per Rrahmani, il lavoro personalizzato per Anguissa in campo con Sirigu limitato a terapie e differenziato.