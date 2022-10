Aggressione ad Assago: un ex calciatore del Napoli ha fermato l'accoltellatore Il terzino sinistro Massimo Tarantino: in odore di nazionale con Boskov, poi ceduto all'Inter

E' stato un ex giocatore del Napoli, Massimo Tarantino, a fermare il 46 enne che in un centro commerciale di Assago ha accoltellato 6 persone, uccidendone una.

Tarantino ha bloccato l'uomo e lo ha consegnato ai carabinieri: “Urlava e basta, ma non ho fatto niente: non sono un eroe”.

Massimo Tarantino, palermitano, fu preso giovanissimo dal Napoli che lo scovò nel Catania, in C.

Giocò con Maradona, ceduto per le difficoltà finanziarie

Era il Napoli di Maradona, e Massimo fu mandato a giocare prima a Monza e poi a Barletta prima di rientrare in azzurro nel 1991. Piede sinistro, veloce e buon dribbling Massimo veniva impiegato come terzino ma all'occorrenza anche come centrale. E nel Napoli del post Maradona arrivò anche a sfiorare la nazionale, in particolare negli anni in cui gli azzurri furono guidati da Vujadin Boskov, poi complici le difficoltà finanziarie della società azzurra fu ceduto all'Inter, dove giocava anche Ronaldo Luis Nazario Da Lima il fenomeno. Gli infortuni però condizionarono l'esperienza di Tarantino in nerazzurro, dove non scese mai in campo e fu sostituito proprio da chi ne aveva rilevato il posto sulla sinistra anche a Napoli: Mauro Milanese.

Tornò a giocare su buoni livelli nel Bologna, per poi chiudere la carriera con Como, Triestina e Pavia.

Oggi è dirigente per la Spal.