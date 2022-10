Il Napoli è inarrestabile: travolto anche il Sassuolo (4-0) Tripletta di Osimhen e gol di Kvara

Il Napoli conosce soltanto la parola vittoria. Nel pomeriggio del "Maradona" travolge 4-0 anche il Sassuolo e allunga in classifica. Tredicesimo successo consecutivo tra campionato e champions. Neanche il tempo di iniziare che Osimhen al 4' da distanza ravvicinata porta avanti gli azzurri. Gli emiliani sono pericolosi al quarto d'ora con Pinamonti che sfiora il palo ma al 19' ancora Osimhen su assist di Kvara batte Consigli. Al 36 è il georgiano su splendido assist di Mario Rui a regalare il tre a zero. Nella ripresa Meret è decisivo su Pinamonti e Frattesi ma al 77 gli azzurri calano il poker, ancora con il nigeriano. Nel finale espulsione di Laurentiè. Azzurri che salgono a quota 32 punti in classifica.