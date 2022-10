Kvara mania a Napoli: il georgiano regala la maglia, ma subito viene rubata Camiseta lanciata ai connazionali. Il giornalista: "Non condanno chi l'ha presa: ama Kvara"

Già in campo il Napoli, per l'allenamento di oggi: chi ha giocato contro il Sassuolo ha svolto lavoro di scarico, gli altri hanno svolto palestra ed esercizi per migliorare la forza.

Rientrato totalmente Sirigu che ha svolto l'intera seduta in gruppo: col Sassuolo non era neppure in panchina, infatti come riserve di Meret c'erano Marfella e Idasiak. Miglioramenti per Rrahmani che ha iniziato a lavorare anche in palestra, oltre a svolgere le terapie per rientrare dalla lesione muscolare che lo affligge.

All'infuori del kosovaro in ogni caso Spalletti ha a disposizione l'intera rosa per la gara di dopodomani ad Anfield Road contro il Liverpool.

Kvara regala la maglia, ma viene rubata

E intanto divampa la Kvaratskhelia Mania a Napoli: ieri il 77 autore di due assist e un gol ha voluto tributare regalando una maglia ai suoi connazionali, giunti in gruppo per assistere alla sua gara e posizionati nella parte inferiore della curva A. Ma un brutto gesto si è registrato con un supporter azzurro che ha strappato la maglia dalle mani dei georgiani scappando via tra i sediolini: gesto commentato anche da un giornalista georgiano che ha assolto i napoletani: “Succede – ha scritto Kaka Degebuadze su Twitter – non dovete scusarvi perché anche questo ragazzo l'ha fatto per amore di Kvara, nessuno può mettere in discussione i tifosi del Napoli che sono grandi”.