Ostigard, ma c'è il VAR, poi Salah e Nunez: vince il Liverpool, Napoli primo Ecco chi può affrontare la squadra azzurra negli ottavi di finale di Champions League

Il Liverpool batte il Napoli con il finale di 2-0 in un match gestito dagli azzurri nel primo tempo e ricco di emozioni nella ripresa. La squadra di Spalletti conferma il divario emerso fino alla quinta giornata tra le due squadre (4-1 all'andata) e chiude al primo posto il girone A di Champions League.

La partita

Al 52' Ostigard va a segno con un colpo di testa da palla inattiva. Alla direzione arbitrale occorrono quattro minuti per determinare la segnalazione di fuorigioco del norvegese: intervento del VAR, gol annullato. Al minuto 85 cade il muro di Meret, tenuto alto e con forza sulle situazioni critiche: realizza Salah sottomisura e poi, a pochi secondi dal triplice fischio dell'arbitro Stieler, arriva il raddoppio. Nunez firma il 2-0 e occorre nuovamente VAR per annullare la segnalazione di offside dal campo e decretare la posizione regolare dell'ex Benfica. Risultato di 2-0, vince il Liverpool, ma il Napoli chiude al primo posto nel girone A di Champions e affronterà una delle seconde degli altri gironi (agli ottavi è escluso da regolamento l'incrocio con la seconda dello stesso girone e con le squadre della stessa federazione).

Gli ottavi di finale

In serata è calato il sipario sui gironi A, B, C e D: Napoli, Porto, Bayern e Tottenham prime, Liverpool, Club Brugge, Inter e Eintracht Francoforte seconde. Domani sarà il turno dei raggruppamenti E, F, G e H. Il Chelsea e il Manchester City sono sicure del primo posto. Nel gruppo E testa a testa tra il Milan e il Salisburgo per il secondo posto (ai rossoneri basta il pareggio), nel gruppo F primato in palio tra Real Madrid e Lipsia, nel girone H attesa dei risultati di PSG e Benfica, rispettivamente contro Juventus e Maccabi Haifa, in campo per il terzo posto, utile per l'ingresso in Europa League.

Il tabellino

Champions League

Gruppo A - Sesta Giornata

Liverpool-Napoli 2-0

Marcatori: 40' st Salah, 53' st Nunez

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold (42' st Ramsay), Van Dijk, Konate, Tsimikas; T. Alcantara (42' st Bajcetic), Fabinho, Milner (3' st Elliott); Salah, Firmino (42' st Carvalho), Jones (28' st Nunez). All. Klopp. A disp. Adrian, Gomez, Kelleher, Phillips, Robertson.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka (38' st Zielinski), Ndombele (43' st Raspadori); Politano (25' st Lozano), Osimhen (43' Simeone), Kvaratskhelia (38' st Elmas). All. Spalletti. Gaetano, Idasiak, J. Jesus, M. Rui, Sirigu, Zanoli, Zerbin.

Arbitro: Stieler (GER)

Ammoniti: Konate (L), Alexander Arnold (L), Nunez (L)