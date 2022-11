Ottavi Champions: guida alle possibili avversarie del Napoli Cinque squadre, tre tedesche (la peggiore è il Borussia), poi il Bruges e l'incubo Psg

Un verosimile viaggio in Germania, un abbordabile trasferta belga, un pericolosissimo incrocio parigino. Queste le possibilità che lunedì il Napoli troverà nell'urna di Nyon che sancirà l'avversaria degli ottavi di Champions.

Alte le possibilità di trovare una tedesca: sono tre le possibili avversarie che arrivano dalla Bundesliga.

Le squadre tedesche possibili avversarie

Il Lipsia, squadre di proprietà Red Bull sulla carta abbordabile ma infida e abituata alla Champions, con diversi calciatori importanti: la seconda punta Nkunku, il gioiellino difensore centrale ventenne Gavardiol, il maghetto spagnolo Dani Olmo dai numeri importantissimi e il trequartista ungherese Szoboszlai che piaceva proprio a Giuntoli, più Timo Werner di ritorno dall'esperienza al Chelsea.

Più modesto, ma tignoso e antipatico l'Eintracht Francoforte, che per un pelo non ha vinto il girone della morte con Tottenham, Marsiglia e Sporting Lisbona: non ha grosse individualità, ma è solida con difensori del calibro di Ndicka e centrocampisti come Sow e difficile da affrontare.

Poi il Borussia, sulla carta la più difficile delle tre, nonostante sia una squadra molto giovane: la star è il 19enne centrocampista centrale Bellingham e poi ci sono l'esperto difensore Sule, la giovane ala nigeriana Adeyemi, il trequartista di origine portoghese Giovanni Reyna.

Bruges facile? Ha fatto fuori Atletico Madrid e Bayer Leverkusen

Sulla carta la più abbordabile sarebbe il Bruges, squadra belga, senza grosse individualità dopo la partenza di De Ketalaere, a gli elementi migliori in Lang, Yaremchuk e nell'ex bolognese Skov Olsen: attenzione però, è una squadra che si è qualificata facendo undici punti in un girone con Porto, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, e i belgi si sono qualificati eliminando le ultime due.

Il Psg: parallelo Real

E poi c'è il Paris Saint Germain, che bisogno di presentazioni non ne ha e sarebbe la peggior possibilità, considerando anche la tradizione non fortunata del Napoli con l'urna di Nyon, l'ultima volta che il Napoli passò da prima infatti beccò il Real Madrid, poi vincitore della coppa. I francesi tra Mbappé, Neymar