Napoli: furto nel parco di Kvaratskhelia, rubata l'auto del georgiano È accaduto nella scorsa notte a Cuma, dove l'esterno offensivo azzurro risiede

Furto nel parco residenziale di Cuma in cui abita Khvicha Kvaratskhelia. Nella scorsa notte i ladri hanno rubato l'auto dell'attaccante del Napoli, una Mini Cooper, noleggiata dal georgiano per i primi mesi dell'avventura all'ombra del Vesuvio. La vettura è stata rubata mentre l'azzurro riposava: non si è accorto di nulla. In mattinata Kvaratskhelia ha constatato quanto accaduto nelle scorse ore e ha sporto denuncia alla Polizia di Stato. Le immagini della videosorveglianza sono ora al vaglio degli investigatori.

"Kvaradona", le big della Premier League pensano al georgiano

Nel frattempo, le prestazioni del numero 77 sono seguite con attenzione da tutte le big d'Europa, in particolar modo da quelle della Premier League. I tabloid inglesi hanno rimarcato il termine "Kvaradona" nei giorni scorsi, prima e dopo Liverpool-Napoli. I Reds pensano all'esterno offensivo, ma anche il Chelsea. Il Napoli studia il rinnovo per blindarlo: come già accaduto per Victor Osimhen, la società di Aurelio De Laurentiis potrebbe ascoltare solo cifre oltre i 100 milioni di euro.