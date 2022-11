Furto auto Kvaratskhelia: ritrovata la Mini a Trentola Ducenta Era in un vialetto, in buone condizioni: recupero lampo della Polizia

Ritrovata in tempi da record la Mini rubata a Kvaratskhelia nel blitz che i ladri avevano effettuato in casa del calciatore del Napoli.

A ritrovarla gli agenti della Polizia in un vialetto di Trentola Ducenta: l'auto sembrava in buone condizioni al momento del ritrovamento.

Inquirenti al lavoro per ricostruire le circostanze del furto: come si ricorderà i ladri erano entrati nella casa del calciatore che dormiva al piano di sopra, si sono impossessati delle chiavi della Mini, di un orologio e di denaro contanti allontanandosi poi a bordo dell'auto.



Il calciatore si è accorto del furto solo al risveglio, per sporgere poi denuncia al commissariato di Pozzuoli prima dell'allenamento a Castel Volturno. Qui, scosso per l'accaduto, è stato rincuorato dai compagni e da Spalletti. Poi il ritvoamento della Mini a Trentola Ducenta.