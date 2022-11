Atalanta - Napoli formazioni: Kvaratskhelia non ci sarà, è infortunato Lombalgia per il georgiano che non partirà per la trasferta a Bergamo

Non è un buon periodo per Kvaratskhelia: il georgiano dopo aver subito il furto dell'auto ha subito un infortunio in allenamento che gli impedirà di scendere in campo nella difficile trasferta di domani a Bergamo contro l'Atalanta.

Si tratta di lombalgia, spiega la società nel report sull'allenamento odierno, con il georgiano che non partirà con la squadra.



Da valutare chi prenderà il posto del georgiano dunque, considerando che le opzioni per fortuna non mancano a Spalletti: potrebbe giocare Raspadori dall'inizio, dando un piglio più offensivo alla squadra azzurra, o magari spostare Lozano a sinistra con Politano a destra, e pure la possibilità di schierare Elmas da quella parte.

Il resto della squadra è pressoché definito: rientrerà Zielinski a centrocampo e prenderà il posto di Ndombelé, mentre Mario Rui dovrebbe riprenderesi il posto in difesa al posto di Olivera che pure ha fatto benissimo contro il Liverpool ad Anfield.



Un dubbio per spalletti è quello relativo a chi schierare al centro della difesa accanto a Kim, tra Ostigaard e Juan Jesus. Favorito il secondo però: non dovrebbe partire dall'inizio Zapata e un attacco veloce e senza punti di riferimento come quello con Lookman e Hojlund il brasiliano sembrerebbe più adatto.