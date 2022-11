Napoli senza Kvaratskhelia, chi può sostituire il georgiano con l'Atalanta Le ultime di formazione in casa azzurra verso il big match delle 18 con l'Atalanta

Senza Kvaratskhelia nella trasferta di Bergamo: Napoli costretto a fare a meno della rivelazione del campionato, del calciatore che sta garantendo tantissimo all'interno di un sistema che, però, ha già dimostrato di saper andare oltre le assenze anche negli altri reparti. Anche privo di Rrahmani in difesa e Anguissa a centrocampo, il gruppo azzurro ha confermato la striscia positiva, che si è interrotta solo ad Anfield, quando la vittoria non era un obbligo per accedere da primi alla fase ad eliminazione diretta della Champions League.

La probabile formazione azzurra

Alle 18 sarà sfida a Bergamo contro l'Atalanta e c'è curiosità per la scelta che prenderà Spalletti. Come sostituire Kvara: Raspadori appare lanciato verso una maglia da titolare come esterno offensivo sinistro con Osimhen prima punta e Lozano sull'altra fascia. Modulo 4-3-3 per il Napoli con Meret tra i pali, la conferma di Juan Jesus al posto di Rrahmani in difesa, il rientro di Mario Rui sulla corsia mancina e l'ormai classico trio a centrocampo composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski e i punti fermi Di Lorenzo sulla fascia destra e Kim al centro della difesa. L'Atalanta dovrebbe presentare Hojlund in attacco con Lookman, ma Gasperini può determinare novità in extremis. Muriel è fuori per infortunio: stop per il colombiano a causa di una lesione all'adduttore destro. Atalanta-Napoli sarà diretta da Mariani.