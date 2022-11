Il Napoli vince a Bergamo, Atalanta ko (1-2): è il nono successo di fila in A Orobici in vantaggio su rigore con Lookman, la risposta di Osimhen e il sorpasso di Elmas

Atalanta avanti con il rigore trasformato da Lookman, Napoli abile a rispondere subito con Osimhen ed Elmas: gli azzurri ribaltano la squadra di Gasperini, finale di 2-1 per i partenopei, che conquistano la nona vittoria consecutiva in campionato e firmano il +8 sugli orobici in attesa delle altre sfide di campionato (il Milan impegnato in serata con lo Spezia).

Il tabellino di Atalanta-Napoli 1-2

Serie A

Tredicesima Giornata

Atalanta-Napoli 1-2

Marcatori: 19' pt rig. Lookman (A), 23' pt Osimhen (N), 35' pt Elmas (N)

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer (41' st Soppy), Ederson, Koopmeiners (36' st De Roon), Maehle; Pasalic (26' st Malinovskyi); Lookman (36' st Boga), Højlund (26' st Zapata). All. Gasperini. A disp. Djimsiti, Okoli, Rossi, Ruggeri, Sportiello, Zortea.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, J. Jesus, Olivera; Zambo Anguissa (48' st Gaetano), Lobotka, Zielinski (19' st Ndombele); Lozano (19' st Politano), Osimhen (30' st Simeone), Elmas (48' st Zerbin). All. Spalletti. A disp. Demme, Marfella, Ostigard, Raspadori, M. Rui, Sirigu, Zanoli, Zedadka.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Demiral (A); Kim (N), Hojlund (A), Maehle (A), Toloi (A), Zapata (A)

Recupero: 2' pt, 4' st