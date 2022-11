Kvaratskhelia salta anche Napoli-Empoli: i convocati e le probabili formazioni La lombalgia acuta blocca ancora il georgiano: alle 18.30 la sfida al "Maradona"

Alle 18.30 sarà Napoli-Empoli al "Maradona" e Spalletti non potrà contare su Kvaratskhelia. Il georgiano non ha ancora superato la lombalgia acuta accusata verso la trasferta di Bergamo e salterà anche la sfida contro i toscani. L'esterno offensivo sarà out al pari di Rrahmani e Sirigu.

La probabile formazione del Napoli

Inevitabile turnover, ma Spalletti non vuole sentir parlare di ricambi: sono tutti titolari per il tecnico di Certaldo. Sembra tutto pronto per il ritorno di Raspadori nel trio offensivo. L'ex Sassuolo ha seguito dalla panchina la vittoria ottenuta contro l'Atalanta e appare destinato a partire dal primo minuto contro l'Empoli. Meret in porta, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e con Ostigard al posto di Juan Jesus per fare coppia con Kim al centro della difesa: questo dovrebbe essere il pacchetto arretrato. A centrocampo Ndombele più di Anguissa per completare il reparto che vedrà la presenza di Lobotka centrale e Zielinski mezzala e in attacco con Raspadori ci saranno Osimhen e Politano. Occhio anche a Simeone: tutti coinvolti e tutti pronti dalla panchina.

La soluzione offensiva dell'Empoli

Zanetti, privo di Destro, dovrebbe presentare Baldanzi, match-winner contro il Sassuolo, alle spalle di Satriano e Lammers, anche se Pjaca può risultare come jolly.

Napoli-Empoli, i convocati

Idasiak, Marfella, Meret; Di Lorenzo, J. Jesus, M. Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Zanoli; Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski; Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.