Allegri cambia idea: "Rimonta scudetto? Se continua così Napoli inarrivabile" Il tecnico della Juventus: "Dobbiamo pensare a noi stessi, ma il Napoli è straordinario"

La vittoria con l'Empoli, la decima consecutiva, e il più otto sulle inseguitrici in Campionato fanno volare il Napoli. E se solo qualche giorno fa, dopo la vittoria contro l'Inter, veniva prospettata una possibile rimonta della Juventus in chiave Scudetto oggi Allegri, che per primo aveva dichiarato "dopo la sosta cambierà tutto", pare meno propenso ad immaginare un'ipotesi del genere.

"Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, se continua così non verrà avvicinato da nessuno": questo il pensiero di Massimiliano Allegri sul cammino dei partenopei. "Noi dobbiamo pensare a fare un passo alla volta - spiega il tecnico - quindi penseremo prima al Verona, poi alla Lazio, poi a recuperare le energie durante la sosta"