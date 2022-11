Napoli, attesa Kvaratskhelia per la sfida con l'Udinese Numeri super e voglia di completare il 2022 nel migliore dei modi al "Maradona"

Si riparte in casa Napoli. Nell'ultima settimana di lavoro in chiave gare ufficiali per il 2022 Luciano Spalletti ha garantito 24 ore di riposo al gruppo azzurro. Martedì la vittoria contro l'Empoli, oggi il primo allenamento con l'Udinese nel mirino al centro tecnico di Castel Volturno. Primo sguardo anche all'eurorivale, come definita dall'ufficio stampa del Napoli, l'Eintracht Francoforte, vincente ieri sera contro l'Hoffenheim (4-2), ma testa ai friulani per chiudere in modo splendido l'anno solare.

Numeri straordinari per gli azzurri

L'obiettivo di completare il quindicesimo turno di campionato con almeno il +8 sul Milan, secondo in classifica: numeri strepitosi per i partenopei, sottolineati anche da Simone Inzaghi nel post-gara di Inter-Bologna e da Max Allegri alla vigilia di Verona-Juventus. Nei fatti, solo il Napoli sta avendo un passo difficilmente replicabile dalle avversarie, tutte raccolte nel giro di pochi punti. Vincente nei big match, giocati per di più in trasferta con il Milan, la Lazio, l'Atalanta e la Roma, abile nel colpire nei momenti utili anche con le medio-piccole del torneo: la crescita del gruppo è tutta riassunta in Napoli-Empoli di martedì scorso.

Possibile rientro per il georgiano

Nel frattempo è attesa per il recupero completo di Khvicha Kvaratskhelia: l'esterno offensivo vuole esserci nell'ultimo turno del 2022, ma gli azzurri hanno dimostrato soluzioni e qualità per andare oltre le assenze in tutti i reparti.