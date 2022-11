Il Napoli non si ferma: 3-2 all'Udinese. Sono undici vittorie di fila Gli azzurri però nel finale pagano qualcosina subendo due gol in tre minuti

Con troppa sofferenza negli ultimi 10 minuti il Napoli centra l'undicesima vittoria di fila in campionato e arriva alla sosta mondiali con 41 punti in classifica. L'Udinese, in calo nelle ultime giornate, è pur sempre cliente scomodo e lo dimostra Deulofeu, pericoloso all'8'. Ma al 15 Elmas trova la testa di Osimhen per l'1-0. Il Napoli è in controllo e alla mezz'ora all'esito di uno splendido contropiede trova il raddoppio con Zielinski. Quando al 58' Elmas corona una grande azione personale con il 3-0 la gara sembra chiusa, anche perchè poco dopo Silvestri e miracoloso ancora sul macedone per evitare il 4-0. A dieci dalla fine però si spegne la luce. Forse la stanchezza, forse certi di aver archiviato la pratica gli azzurri mollano e prendono due gol in tree minuti. Prima Nestorovsky, poi Samardizic riaprono la sfida e mettono paura al Maradona ma il Napoli tiene nel finale e porta a casa altri tre punti vitali nella rincorsa al tricolore.