Calciatori del Napoli ai Mondiali: ecco quando saranno in campo in Qatar Le date dei match con gli azzurri protagonisti nella rassegna iridata, ma anche nelle amichevoli

Difficile non pensare al Mondiale e alle occasioni sprecate dall'Italia per la qualificazione. Nelle scorse ore il ct Mancini non ha nascosto l'amarezza anche perché la prima gara della rassegna iridata è ormai dietro l'angolo e non vedere gli azzurri in Qatar fa malissimo, forse ancora di più ora. Alla nazionale non resta che dare il massimo nelle amichevoli per progettare il futuro, legato alle Finals di UEFA Nations League, ma soprattutto all'obiettivo di ripartire con forza dall'Europeo in Germania nel 2024 per il Mondiale del 2026 (allargato a 48 squadre con 16 nazionali UEFA).

Gli azzurri impegnati con l'Italia in due test

L'Italia di Mancini riparte soprattutto dalla capolista Napoli, dagli azzurri di club e nazionale. A Tirana, nell'amichevole contro l'Albania, in programma questa sera (ore 20.45) ci sarà Raspadori a guidare l'attacco da centravanti puro nelle idee di Mancini per un'Italia sperimentale, ma fino a un certo punto. L'altro calciatore del Napoli nell'undici inziale sarà Di Lorenzo. Politano si accomoderà in panchina al pari di Meret con Donnarumma titolare tra i pali. Dal 45' in poi sarà inevitabile ricambio: spazio per gli esperti e i più giovani.

Gli altri calciatori del club partenopeo pronti alle amichevoli

In programma ci sono altri test con tesserati azzurri protagonisti: Elmas è pronto per Macedonia del Nord - Finlandia (domani) e Macedonia del Nord - Azerbaigian (20/11). La Slovacchia di Lobotka scenderà in campo domani in trasferta a Podgorica per sfidare il Montenegro e domenica ospiterà il Cile. La Norvegia di Ostigard sarà di scena in Irlanda domani e affronterà in casa la Finlandia. Attesa per Kvaratskhelia, reduce dagli stop causati dalla lombalgia acuta: domani la Georgia affronterà il Marocco.

Le date con i calciatori del Napoli di scena nella rassegna iridata

Si avvicinano le sfide del Mondiale. Per il Camerun di Anguissa ultimo test venerdì contro il Panama, poi sarà esordio in Qatar il 24 novembre contro la Svizzera. Il 28 affronterà la Serbia, il 2 sarà sfida contro il Brasile. Amichevole nelle prossime ore contro la Svezia per il Messico di Lozano, che scenderà in campo nel Mondiale il 22 novembre contro la Polonia, il 26 contro l'Argentina e il 30 contro l'Arabia Saudita. Il percorso di "El Chucky" si incrocerà con quello della Polonia di Zielinski (amichevole con il Cile, il 22 la Polonia, il 26 l'Arabia Saudita, il 30 l'Argentina). Attesa Mondiale per la Corea del Sud di Kim: il 24 novembre il debutto contro l'Uruguay, il 28 il match con il Ghana, il 2 dicembre contro il Portogallo. Testa ai testa nei gironi tra Lozano e Zielinski, ma anche tra Olivera e il difensore (il 24 l'Uruguay, il 28 il Portogallo, il 2 dicembre il Ghana).