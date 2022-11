Globe Soccer Awards: Osimhen è il miglior giovane calciatore al mondo Premiato il centravanti che vince in volata davanti a Gavi, Valverde e Rafa Leao

E' il miglior giovane calciatore al mondo Victor Osimhen. Iniziano a vedersi i premi per il Napoli dopo l'inizio di stagione da record, e infatti il suo giovane centravanti che finalmente ha trovato la continuità dopo infortuni, covid e altri problemi che ne hanno condizionato il rendimento si è visto premiare a Dubai per il Globe Soccer Awards, una sorta di Oscar internazionale del calcio.



La manifestazione internazionale, giunta alla sua dodicesima edizione, vedeva concorrere tra i migliori giovani campioni del calibro di Gavi del Barcellona, Valverde del Real Madrid, dell'acquisto record del Manchester City Julian Alvarez o di Bellingham del Borussia Dortmund, Camavinga del Real Madrid e dell'unico altro concorrente di Serie A, Rafa Leao del Milan, pure determinante nel corso del 2022 per la conquista dello scudetto dei rossoneri.



Una categoria, quella di calciatore emergente, per la prima volta presente tra quelle prmiate al Globe Soccer Awards: negli anni scorsi premi simili erano stati vinti dall'ex interista Hakimi, come miglior giovane calciatore arabo e da James Rodriguez nel 2014 come milgior calciatore rivelazione, quando il colombiano stupì con la sua nazionale ai mondiali.