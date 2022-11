Da Raspadori a Ostigaard a...Ambrosino: Napoli protagonista anche in nazionale Tra gol e prodezze, continua il momento magico degli azzurri

Anche le nazionali si tingono d'azzurro Napoli. Già, perché ormai l'Italia è una vera e propria ItaliNapoli e le prodezze di Meret, Di Lorenzo e Raspadori contro l'Albania potranno essere bissate nella prossima gara degli azzurri contro l'Austria, dove giocherà anche Politano.

E anche a livello giovanile il Napoli è protagonista: Ambrosino con l'under 20 è stato determinante nel torneo 8 nazioni di categoria, segnando un gol incredibile contro la Romania dopo aver superato un avversario in dribbling e piazzato un bijoux sul secondo palo...e dire che nel Como, dove gioca in prestito, viene regolarmente spedito in Tribuna...con la squadra che naviga nei bassifondi della Seria B.



Benissimo anche Leo Ostigaard che con la Norvegia si è dimostrato ancora una volta un attaccante aggiunto sulle situazioni da palla inattiva, segnando ancora con un colpo di testa imperioso da calcio d'angolo contro l'Irlanda.

Giocherà oggi in amichevole contro Panama il camerunense Anguissa, nell'ultimo impegno non ufficiale prima dei mondiali, mentre in Qatar è arrivato Piotr Zielinski con la sua Polonia.



Nulla da fare per Cholito Simeone: avrebbe potuto essere convocato in extremis nell'albiceleste visto l'infortunio del Tucu Correa, ma il ct Scaloni ha preferito Thiago Almada, modesto attaccante 26enne che gioca nella Major League Statunitense.