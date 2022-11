Italia, il cammino verso Euro 2024 inizierà a Napoli: ecco quando Esordio al "Maradona" nel percorso di qualificazione all'Europeo in programma tra 3 anni

Lo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli ospiterà Italia-Inghilterra, gara valida come prima giornata del girone C di qualificazione a Euro 2024, che si terrà in Germania. La FIGC ha ufficializzato la data, l'orario e la sede del match che aprirà la corsa azzurra verso l'Europeo. I campioni in carica affronteranno i Three Lions al "Maradona" il prossimo 23 marzo ed è subito big match nel gruppo che vede la partecipazione anche di Macedonia del Nord, Ucraina e Malta. Sarà nuova sfida tra Italia e Inghilterra dopo la finale di Euro 2020, vinta dagli azzurri e le sfide nei gironi della Lega A di UEFA Nations League.

Dal 2014 al 2023: il ritorno azzurro al "Maradona"

L'Italia tornerà a Napoli dopo quasi 10 anni dall'ultima volta, il 2-2 contro l'Armenia, gara di qualificazione al Mondiale di Brasile 2014: un pari che costrinse la Nazionale a non essere testa di serie nel sorteggio della rassegna iridata. Napoli ospiterà l'Italia per la ventiseiesima occasione dopo 13 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Il "Maradona" è anche uno degli impianti coinvolti nella candidatura per la fase finale dell'Europeo 2032.