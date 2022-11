Napoli: vacanze finite. Raduno a Castelvolturno e poi Turchia Ad Antalya Spalletti vuole provare anche varianti al 4-3-3

Qualche giorno in più di vacanza per i calciatori del Napoli. Così avrebbe deciso il mister Spalletti che Giuntoli ha raccontato impegnato a mettere a punto gli ultimi dettagli del ritiro in Turchia.

E dunque, non dovrebbe essere domani la data in cui i calciatori azzurri si ritroveranno a Castel Volturno, al Konami Center, ma mercoledì 30, e poi giovedì 1 dicembre dovrebbe esserci la partenza per Antalya. Qui il Napoli resterà tra i 12 e i 15 giorni, giocherà alcune amichevoli internazionali e di sicuro Spalletti effettuerà una nuova preparazione atletica e punterà anche a qualche novità tattica, magari per cercare un'alternativa al 4 – 3 -3.



D'altronde lo stesso allenatore ha specificato in un'intervista in toscana che la sosta può essere un fattore positivo: difficile tenere costantemente un ritmo come quello tenuto dal Napoli in questi mesi, e perciò una sosta può essere un elemento utile per ricaricare le batterie e ripartire forte.

La volontà, ha dichiarato il tecnico, è di provare nuove soluzioni che permettano agli azzurri di essere una squadra ancora più forte alla ripresa.

Dopo il ritiro in Turchia, prima delle feste di Natale, il Napoli dovrebbe giocare un'amichevole internazionale al Maradona, o più d'una per poi riprendere gli allenamenti a castelvolturno in vista del big match del 4 gennaio contro l'Inter.