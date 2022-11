Napoli in Turchia: ufficiale il "Winter Football Series". Due le amichevoli Gli azzurri giocheranno contro Antalyaspor e Chrystal Palace

Finalmente è ufficiale. Proprio mentre si iniziava a parlare quasi di giallo il Napoli ha ufficializzato il ritiro in Turchia. Domani il Napoli si ritroverà a Castelvolturno e dopodomani partirà per Antalya per prendere parte alla Winter Football Series organizzata dal Regnum Carya Resort. Due le amichevoli che gli azzurri di Spalletti disputeranno durante il periodo, che durerà fino al 12 dicembre, che trascorreranno nel golfo di Adalia: il 7 dicembre giocheranno con la squadra di casa, l'Antaliaspor, dove gioca l'ex milanista Luiz Adriano e una l'11 dicembre contro il Chrystal Palace allenato dall'ex inter e Juventus Vieira.



Non ci saranno i cinque calciatori che stanno disputando i mondiali: Anguissa però tornerà presto visto che il suo Camerun è già fuori. Difficile il passaggio del turno anche per Lozano col Messico e Olivera con l'Uruguay, così come per Kim con la Corea del Sud. Più probabile che continui il mondiale di Zielinski con la Polonia.



Intanto occhi puntati anche su Torino, dove la Juventus, ritenuta l'inseguitrice più insidiosa assieme al Milan, anche in considerazione delle sei vittorie consecutive, ha fatto registrare un vero e proprio terremoto societario.

Tutto il cda, composto da 16 persone e dunque Agnelli compreso, si è dimesso: ed ora è in fase di riorganizzazione.