Koulibaly per Ischia: "Gol per l'isola: spero di portare un sorriso" Kalidou porta il Senegal agli ottavi ma pensa alla tragedia di Casamicciola: "Sono con loro"

“Dedico il gol a Ischia e a tutti gli ischitani in questo momento difficile: spero possa dargli un po' di forza e un sorriso in questo momento così difficile”. Il cuore grande di Kalidou Kulibaly non gli ha fatto avere esitazioni, e dopo la partita contro l'Ecuador che lo ha visto segnare il gol decisivo del suo Senegal per accedere agli ottavi di finale non ha avuto dubbi sulla dedica da fare e in conferenza stampa, parlando in italiano ha pensato subito a Ischia e agli ischitani.

200 magliette per i bimbi di Ischia

D'altronde Kalidou è legatissimo all'Isola, dove ha fatto tappa spesso per vacanza e per iniziative sociali: nello scorso settembre aveva regalato 200 magliette del Napoli col suo numero, il 26 e l'autografo ai bimbi di Lacco Ameno.

Dalla Coppa d'Africa agli Ottavi del Mondiale

Un gol importantissimo dunque che lega ancor di più il suo nome a quello del Senegal: nel 2021 l'aveva guidato alla vittoria della Coppa d'Africa, segnando il primo rigore della finale contro l'Egitto e oggi riporta la sua nazionale agli ottavi dove mancava dal 2002. Ma il primo pensiero il centrale e capitano del Senegal l'ha dedicato alla sua seconda patria: solo pochi giorni prima aveva annunciato anche che in caso di Scudetto sarebbe tornato senza esitazioni a festeggiare, pure da calciatore del Chelsea, oggi un pensiero per la tragedia di Ischia, dimostrando di essere un campione vero, non solo in campo.