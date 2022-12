Napoli, Spalletti prova il 4-2-3-1: vuol far giocare Osimhen e Raspadori insieme Intanto Hamsik sarà ospite a pranzo degli azzurri al Regnum Carya

Il Napoli prosegue gli allenamenti ad Antalya, con Spalletti che si sta dedicando in particolar modo alla fase offensiva. Il mister vuole offrire soluzioni alternative al 4 – 3 -3 che finora ha esaltato a dismisura le caratteristiche della squadra, e l'antico pallino di vedere insieme Osimhen e Raspadori è tutt'altro che sopito. E allora in Turchia si sta lavorando sodo anche per collaudare i movimenti di quel 4 2 3 1 che il Napoli ha adottato una volta in casa, contro il Lecce, per poi accantonarlo e tornare al consolidato 4 – 3 -3 che ha portato a 11 vittorie di fila e al primato nel girone Champions.

Intanto in Turchia, nel Regnum Carya dove il Napoli sta svolgendo il ritiro, c'è anche una vecchia conoscenza degli azzurri: Marek Hamsik con il suo Trabzonspor. L'ex capitano oggi sarà anche ospite a pranzo degli azzurri e di Spalletti, che già nei giorni scorsi avevano reincontrato anche un altro ex capitano, Lorenzo Insigne, a Castelvolturno.

Per quanto attiene poi ai nazionali è confermato che Lozano, Olivera e Anguissa non passeranno dalla Turchia, potendo godere di un periodo di vacanza di dieci giorni, mentre Kim che domani giocherà contro il Brasile con la sua Corea ha rassicurato sulle sue condizioni.