Napoli: possibile un'altra amichevole al Maradona contro il Lille Dopo il Villareal gli azzurri potrebbero affrontare l'ex squadra di Osimhen

Potrebbe essere il Lille la quarta e ultima avversaria del Napoli in questo mese di dicembre. Con la sosta infatti gli azzurri si sono attrezzati prima per il ritiro turco per ritrovare condizione e provare nuove soluzioni poi con delle amichevoli per non far venir meno il ritmo partita in quasi due mesi di assenza di gare ufficiali. La prima contro l'Antalyaspor già si è giocata, la prossima, sempre in Turchia, sarà giocata contro gli inglesi del Crystal Palace domenica alle 18.

Poi il Napoli giocherà sabato 17 dicembre al Maradona contro il Villareal degli ex Reina ed Albiol, gara per cui si va verso il tutto esaurito, ma era già in programma di giocare una quarta amichevole prima di Natale: dovrebbe essere il Lille l'avversaria che, presumibilmente il 21 dicembre, dovrebbe giocare contro il Napoli, sempre al Maradona.

Si attende la conferma della disponibilità da parte dell'ex club di Osimhen, che potrebbe esseree l'ultima avversaria internazionale del Napoli in amichevole. Poi infatti agli azzurri di Spalletti resterà una decina di giorni, inframezzati dalle feste natalizie e da Capodanno, per preparare a Castelvolturno il big match contro l'inter che avrà luogo il 4 gennaio a San Siro e segnerà la ripresa del campionato.