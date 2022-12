Napoli: test col Crystal Palace, poi due amichevoli al "Maradona" Ormai è praticamente certo il secondo impegno tra le mura amiche nella pausa invernale

Lavoro in mattinata sul terreno di gioco, si accelera verso la seconda amichevole del ritiro invernale contro il Crystal Palace in casa Napoli. Attivazione con tecnica e tiri in porta, poi la parte tattica con partita a campo ridotto per chiudere la sessione anche con calci piazzati per gli azzurri. Solo lavoro personalizzato per Demme, Rrahmani e Sirigu con il Napoli che lavorerà con doppia seduta in giornata: i partenopei corrono verso l'ulteriore test, in programma domani con calcio d'inizio alle 16, contro la squadra inglese dopo aver battuto l'Antalyaspor con il risultato di 3-2 e con Raspadori leader offensivo, coadiuvato da Politano.

Sarà sfida prima con il Villarreal, poi con il Lille

Nel frattempo, prende sempre più forma la programmazione della quarta amichevole. Dopo il Crystal Palace ci sarà il test contro il Villarreal degli ex Albiol e Reina, fissato per sabato prossimo al “Diego Armando Maradona” e l'impianto di Fuorigrotta ospiterà anche l'amichevole di mercoledì 21 contro il Lille in cui Osimhen da una parte e Ounas dall'altra saranno grandi ex: un calendario ricco di impegni, anche se non ufficiali, per caricare al massimo e ritrovare subito il ritmo partita verso la ripresa del campionato con il big match del "Meazza" contro l'Inter del 4 gennaio.