Napoli: ultimo giorno in Turchia. Piace Zaniolo, ma c'è il nodo Sirigu Non convincono le condizioni del secondo portiere

Ultimo giorno in Turchia per il Napoli di Spalletti: oggi l'amichevole con il Crystal Palace alle quattro del pomeriggio e poi gli azzurri torneranno a Castelvolturno per continuare la preparazione in vista della ripresa del campionato, tra poco più di tre settimane. Occhi puntati anche sul mercato, con una clamorosa suggestione che si fa strada: piace Zaniolo e nel caso in cui il giovane attaccante non rinnovasse con la Roma il Napoli si fionderebbe su di lui.

Suggestione, però, la priorità vera è guardare alle cose della stagione in corso e, come velatamente confessato anche da Spalletti nella conferenza stampa di ieri, potrebbe esserci un problema relativo al secondo portiere: troppi gli infortuni che sta subendo Sirigu e se al rientro dagli ultimi acciacchi non dovesse dare le garanzie adeguate ci si guarderebbe intorno.

C'è la possibilità di far rientrare Contini dal prestito alla Sampdoria: è un portiere pronto e in più cresciuto nel vivaio del Napoli, dunque prenderlo libererebbe un eventuale slot in lista per un terzino, qualora si volesse cedere Zanoli. Oppure si potrebbe pensare a Cragno: vecchio pallino del Napoli e in rottura col Monza dove è finito in panchina. Un'opzione quest'ultima che garantirebbe esperienza in più, proprio la scelta fatta quando si è deciso di puntare su Sirigu.