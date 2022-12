Napoli: definito scambio Zanoli - Bereszynski e torna anche Contini In prestito secco il baby del Napoli. Diritto di riscatto per il terzino polacco

Definito lo scambio di terzini tra Napoli e Sampdoria: Zanoli andrà a Genova in prestito secco mentre Berezyniski arriva a Napoli in prestito con diritto di riscatto. Nessun obbligo, dunque: condizione che il Napoli non avrebbe accettato. Operazione che si allarga anche a Contini: il portiere tornerà dal prestito alla Sampdoria e occuperà il ruolo di terzo portiere nel Napoli per due motivi. Per una questione di lista, visto che si libera il posto di Zanoli, calciatore cresciuto nel vivaio, stessa condizione di Contini, che dunque lascia immutati gli equilibri, e poi perché con Sirigu che dovrebbe restare, al netto dei dubbi sulla tenuta fisica, si avrebbe un terzo portiere pronto e con esperienza in caso di necessità.

Intanto a Castelvolturno si prepara l'amichevole con il Villareal che si giocherà domani sera al Maradona: la squadra ha svolto prima torello e poi esercitazione tecnico tattica. Successivamente è stato svolto lavoro tattico e chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Sempre fuori dal gruppo Rrahmani che ha svolto lavoro personalizzato tecnico in campo, mentre Sirigu ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Difficile che domani scendano in campo i nazionali rientrati dai mondiali.