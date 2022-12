Napoli battuto al Maradona: ritorno amaro, il Villarreal vince 3-2 Gli azzurri si arrendono nonostante i gol di Osimhen e Kvaratskhelia

Napoli battuto in amichevole davanti al proprio pubblico: la squadra di Spalletti cede per 3-2 al Villarreal. La gara del "Maradona" si accende fra il 12' e il 14', col botta e risposta fra Capoue e Osimhen che vale l'1-1.

Nel finale di tempo Sottomarino Giallo di nuovo pericoloso con un sinistro al volo di Capoue, ma Meret si oppone.

L'esperto attaccante francese si fa vedere dalle parti del portiere partenopeo anche a inizio secondo tempo, poi arriva l'uno-due degli spagnoli, a segno al 67' con una penetrazione di Jackson e poi, tre minuti dopo, in contropiede con Yeremi Pino. Il Napoli accorcia le distanze al 79' con Kvaratskhelia, che realizza il rigore concesso per il fallo su Zerbin, ma non riesce ad acciuffare il pari.

Com'è maturata la sconfitta

Un Napoli troppo condizionato dalle assenze dei cinque reduci dai Mondiali, di Rrahmani e Politano, fermati da una condizione fisica non perfetta, perde l'amichevole al Maradona contro il Villarreal. La ripresa atletica degli azzurri, dopo la sosta e il periodo di ritiro ad Antalya, non è evidentemente completata e alla squadra di Spalletti fa inevitabilmente difetto la lucidità.

La superiorità avversaria è evidente e si sarebbe potuta concretizzare con un vantaggio anche più consistente se gli spagnoli non avessero commesso innumerevoli errori in fase conclusiva.

In 30mila sugli spalti del Maradona

La serata è caratterizzata dalla calorosa accoglienza dei 30 mila spettatori riservata ad Albiol e Reina, indimenticati ex della partita. Spalletti ripropone dall'inizio Raspadori alle spalle di Osimhen, ma il centrocampo a due, con Lobotka ancora lento e impreciso, e con Ndombelè che cala alla distanza, non riesce a tenere il passo degli avversari che fanno girare il pallone in velocità e riescono sempre a trovare un uomo smarcato in area dell'area di rigore degli azzurri.

Complessivamente, rispetto alle due precedenti amichevoli giocate in Turchia, la capolista della Serie A sembra fare un passo indietro, ma questo probabilmente dipende soprattutto dal valore dell'avversaria che dimostra di aver raggiunto un certo livello eccellente di preparazione in vista della ripresa della Liga.

Osimhen tra i migliori nel Napoli

Tra gli azzurri da sottolineare la buona prova di Osimhen, autore nel primo tempo di un bel gol con una conclusione ravvicinata, e le difficoltà di Kvaratskhelia nel ritrovare la forma migliore. Il georgiano soltanto nel finale di partita, con tutte le riserve in campo su entrambi i fronti, trova qualche buono spunto e trasforma impeccabilmente un calcio di rigore procurato da Zerbin.

Mercoledì sera, sempre al Maradona, gli azzurri concluderanno gli impegni amichevoli di questa fase di preparazione invernale, affrontando i francesi del Lilla