Napoli: altro ko in amichevole al "Maradona", vince il Lille (1-4) Poker della squadra francese a Fuorigrotta, poi Raspadori a segno nel recupero

Dopo il Villarreal anche il Lille passa in amichevole al "Maradona": finale di 1-4, ko per il Napoli, vincono i francesi con un poker aperto da Diakité al 18' per l'1-0 all'intervallo e costruito con le reti di David al 63', dell'ex Ounas al 78' e di Bamba al minuto 82. Il solo Raspadori, in pieno recupero, al 93', va a segno per il Napoli. Sconfitta pesante nel test per gli azzurri contro la squadra allenata dal tecnico ex Roma, Fonseca.

Il tabellino

Amichevole

Napoli-Lille 1-4

Marcatori: 18' Diakitè, 63' David, 78' Ounas, 82' Bamba, 93' Raspadori

Napoli: Meret; Di Lorenzo (83' Zanoli), Ostigard, Juan Jesus (83' Barba), Mario Rui, Lobotka (69' Gaetano), Ndombele, Elmas (71' Raspadori), Politano (69' Zerbin), Kvaratskhelia (83' Zedadka), Osimhen (69' Simeone). All. Spalletti

Lille: Chevalier, Diakité, Fonte (14' Alexsandro), Djaló, Weah (71' Ramet), André (62' Baleba), André Gomes (61' David), Cabella, Angel, Zhegrova (61' Ounas), Virginius (61' Bamba). All. Fonseca

Arbitro: Maresca di Napoli