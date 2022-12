Napoli: tre giorni di vacanza, ma non per tutti I rientrati dai mondiali, più Rrahmani, Sirigu e Demme si alleneranno anche domani

La cena di squadra, l'allenamento mattutino e poi via in vacanza: il Napoli riprenderà a correre il prossimo 27 dicembre con Spalletti che ha concesso ai suoi calciatori 3 giorni di vacanza per le festività. Nella seduta di oggi la squadra ha svolto una prima fase di attivazione e lavoro in palestra, poi in campo dove sono state disputate una serie di partitine a campo ridotto. Gruppo al completo salvo Sirigu e Demme che hanno svolto lavoro differenziato in palestra.



E dunque vacanza per la squadra ma non per tutti: infatti Spalletti ha preteso che domani, alla vigilia, 8 giocatori restino ai suoi ordini per una seduta di allenamento extra. E dunque, vigilia di corse ed esercizi per i calciatori che sono rientrati dai mondiali con le rispettive nazionali, Kim, Zielinski, Lozano, Anguissa ed Olvera e per quelli che sono reduci o alle prese con infortuni, e quindi Rramani, Demme e Sirigu. Per loro seduta mattutina e poi due giorni di vacanza dunque. Per quanto attiene al mercato si attende solo l'inizio di gennaio per le firme che daranno l'ufficialità al triplo scambio che porterà a Napoli Bartsz Berezynski e Nikita Contini e a Genova Zanoli, mentre la società ha spiegato a Demme che non intende cederlo, ma se sarà lui a volere la cessione ad ogni costo non ci saranno opposizione. Possibile l'acquisto di Szamardzic già a gennaio, col calciatore che però resterebbe in prestito all'Udinese fino a giugno.