Napoli: De Laurentiis al lavoro per evitare di perdere Kim La clausola rescissoria a 50 milioni è un problema irrisorio per chi prende Maguire a 87

Gli auguri ai tifosi e un messaggio di speranza per il futuro. Così Aurelio De Laurentiis ha salutato il popolo azzurro per Natale. Il massimo dirigente azzurro ha scritto su twitter: “Buon Natale a tutti, auguri sinceri ed affettuosi. Viviamo in un mondo complicato e pieno di incertezze ma dobbiamo guardare al futuro sempre con ottimismo, e quando siamo insieme alle nostre famiglie, cercare di vivere questi momenti con spensieratezza”. Intanto però il patron lavora su un obiettivo ben preciso: sterilizzare la possibilità che Kim possa abbandonare gli azzurri dopo una sola stagione o addirittura, come paventato da Spalletti in un messaggio sibillino, già a Gennaio. La grana da risolvere è quella relativa alla clausola rescissoria in particolare: 50 milioni di base ma da parametrare sul fatturato dell'eventuale acquirente e valida solo per l'estero in un periodo di una ventina di giorni, a luglio. La questione vera è che 50 milioni, o anche eventualmente 70 sono una cifra assolutamente accettabile per un top club per accaparrarsi un buon difensore, merce rara, e considerando quanto spendono i club di premier per gente tipo Maguire, Cucurella o Bissaka è evidente che un tesoretto del genere può essere investito per il coreano Kim. Dunque, la priorità ora è il rinnovo, eliminando quella clausola e relativi rischi.