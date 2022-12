Napoli e Lobotka insieme a vita: rinnovo fino al 2028 Ufficialità a gennaio: contratto da 90 pagine per 2,6 milioni a stagione più diversi bonus

Si torna a correre a Castel Volturno: manca una sola settimana alla ripresa del campionato e Spalletti vuol limare limiti e difetti emersi nelle amichevoli dopo queste settimane di pausa. Tutti a disposizione, Rrahmani compreso che a questo punto ambisce a riprendersi il posto da titolare lasciato lo scorso ottobre dopo l'infortunio contro la Cremonese. Intanto va verso la fumata bianca il rinnovo per Stanislav Lobotka. Praticamente chiuso l'accordo col centrocampista slovacco: un mega contratto di 90 pagine che praticamente lo legherà a vita al Napoli, visto che la durata prevede il 2028 come scadenza. In realtà la conclusione del contratto è prevista per il giugno del 2027 ma la società si è riservata la possibilità di esercitare un ulteriore rinnovo di un anno, e dunque fino al 2028 quando il centrocampista fulcro del gioco di Spalletti avrà ormai 34 anni. La base è un ingaggio da 2 milioni e seicentomila euro a stagione ma tra bonus e scatti si andrà a salire nel tempo. Le 90 pagine siglate sia dalla società che dal calciatore sono praticamente in cassaforte, anche se l'ufficialità, per questioni burocratiche arriverà ad inizio gennaio. Respinte dunque le sirene che pure avevano tentato lo slovacco, in particolare quelle provenienti dalla Premier.