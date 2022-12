Napoli: tra una settimana la ripresa, Spalletti carica i suoi E la società annuncia: "Nessuna amichevole al Maradona contro la Juve Stabia"

Allenamenti ripresi a pieno ritmo a Castel Volturno, con Spalletti che prepara i suoi in vista del big match contro l'Inter. L'allenatore toscano alla ripresa ha innanzitutto tenuto a battesimo la squadra dopo le sconfitte rimediate nelle amichevoli contro il Lille e il Villareal: la dimostrazione, ha spiegato il tecnico toscano, che si può essere forti quanto si vuole, e anche più forti degli avversari sulla carta, se però si prendono sotto gamba le gare o si affrontano con superficialità si rischiano brutte figure.

E in base a ciò sotto con gli allenamenti, visto che la ripresa è esattamente tra una settimana: mercoledì quattro gennaio la gara contro l'Inter, a Milano ci sarà anche il patron De Laurentiis molto probabilmente ad accompagnare gli azzurri non solo a San Siro ma anche nel ritiro della squadra.

Nessuna amichevole contro la Juve Stabia al Maradona nei prossimi giorni, come pure era stato ventilato nelle ultime ore: la società ha precisato con una nota ufficiale che è sì in contatto con le vespe, ma non per l'organizzazione di una nuova amichevole bensì ad un allenamento congiunto che vedrà impegnati i calciatori del Napoli e della Juve Stabia non al Maradona ma al Konami Center di Castel Volturno. Allenamento che si svolgerà però a porte chiuse.