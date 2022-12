Napoli: clamorosa ipotesi ritorno Jorginho. Ma trattativa difficilissima Il regista in scadenza pensa all'azzurro, ma guadagna troppo per i parametri societari

Più di una suggestione, meno di una pista concreta al momento. Il rumor della giornata è quello che vorrebbe Jorginho sulla strada del ritorno a Napoli. Chiaramente si tratterebbe di un affare eventualmente per la prossima stagione: allo stato il Napoli non vuole alterare un equilibrio perfetto andando ad aggiungere un tassello così importante, e Jorginho è un calciatore importante impegnato sia in Premier che in Champions col Chelsea. Ma è in scadenza, e chiaramente si sta guardando intorno: l'italo brasiliano non ha mai dimenticato Napoli, piazza che lo ha trasformato nel fuoriclasse che è ora prendendolo quando ancora giocava mezzala nel Verona e di certo se dovesse cambiare destinazione non disdegnerebbe il ritorno in azzurro.

Trattativa molto difficile

Tuttavia è chiaro che non si tratterebbe di una trattativa facile: Jorginho attualmente guadagna 6 milioni di euro a stagione, cifra completamente lontana dal tetto tra i 3 e i 4 milioni di euro, e chiaramente per una eventuale fumata bianca servirebbe un taglio netto o almeno spalmare l'ingaggio su più anni. In più c'è da considerare che in quel ruolo c'è Lobotka, punto fermo della gestione Spalletti, e fresco di rinnovo intorno ai 3 – 3,5 milioni di euro coi bonus. Avere due giocatori nello stesso ruolo che da soli guadagnano un decimo dell'intero monte ingaggi o giù di lì appare non in linea con le politiche societarie azzurre. Intanto l'agente di Jorginho a Tuttomercatoweb ha chiarito che la priorità è il rinnovo col Chelsea, ma che Napoli resta comunque sempre nel cuore del giocatore.