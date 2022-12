Juve Stabia a Castel Volturno: Spalletti vuol provare una sorpresa all'Inter Domani le Vespe in un allenamento congiunto, ma a porte chiuse: il tecnico ha in mente qualcosa

Anche Sabato e Domenica. Sì, non ci saranno più soste per i calciatori azzurri: Spalletti ha stabilito che d'altronde di vacanze ne hanno avute fin troppe, e c'è troppo in ballo per interrompere ancora le attività. E dunque il Napoli si allenaerà anche sabato e domenica, dunque il 31 dicembre e il 1 gennaio, in vista della partita di campionato del 4 gennaio contro l'Inter: una sfida che potrebbe diventare già decisiva. Oggi gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina al Konami Center di Castelvolturno, avviando le attività con torello e attivazione con la palla.

Il gruppo al completo, visto che nessuno è fuori per infortunio, ha poi svolto lavoro tecnico tattico e infine solita chiusura di seduta con una serie di partitine a campo ridotto. Allenamento particolare invece quello di domani, visto che a Castel Volturno arriverà la Juve Stabia: la società ha tenuto a smentire nei giorni scorsi che con le Vespe avrebbe disputato un amichevole e ha chiamato quello di domani “allenamento congiunto”, che però si disputerà a porte chiuse.

Presumibile stanti le porte chiuse e l'inusualità di un allettamento congiunto con un avversario di Serie C, che Spalletti voglia provare qualcosa su cui però vuol mantenere il riserbo in vista della gara contro l'Inter.