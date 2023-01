De Laurentiis: "Nel 2022 il Napoli ha fatto cose straordinarie" Gli auguri del patron, mentre il gruppo scalpita in vista dell'Inter

Arrivano da Twitter gli auguri del patron De Laurentiis ai napoletani per il nuovo anno. Un messaggio che riflette innanzitutto sulla situazione sociale e poi su quella del Napli. Il patron infatti ha scritto “Mi auguro che il 2023 raccolga quello che di buono c'è stato nell'anno che si sta concludendo e lasci per strada ciò che ci ha atterritti, la guerra innanzitutto e le sue conseguenze indirette come la crisi economica e l'incertezza generale che regna sul mondo, senza dimenticare la tragedia di Ischia e il covid che non è certo scomparso”.



Ma De Laurentiis ha proseguito: “La nostra economia cerca di rialzare la testa. Il turismo si è ripreso in particolare a Napoli e Il Napoli ha fatto cose entusiasmanti, qualcosa possiamo portarci con noi”. Le undici vittorie consecutive in campionato e il girone di Champions superato alla grande per esempio, e dietro l'angolo finalmente il ritorno del calcio giocato. Sì, mancano tre giorni alla gara con l'Inter e il Napoli si presenterà in gran completo tanto che è già possibile ipotizzare la formazione che scenderà in campo. L'attacco da quel che si è visto contro la Juve Stabia sarà composto da Osimhen, dal rientrante Kvaratskhelia e da Politano, più avanti rispetto a Lozano rientrato dal mondiale. Centrocampo con Lobotka, Zielinski e uno tra Anguissa e Ndombelè e difesa classica con l'unico dubbio tra Juan Jesus e Rrahamani accanto a Kim.