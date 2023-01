Dopo gli errori di Milan - Fiorentina Sozza arbitrerà Inter - Napoli Polemiche per la designazione del fischietto milanese

Designazione con polemica per Inter – Napoli: ad arbitrare ci sarà Sozza, arbitro milanese e reduce dalle polemiche per gli errori commessi in Milan – Fiorentina: dal rigore negato per il fallo di Tomori su Ikoné al gol concesso al Milan nonostante una carica abbastanza evidente di Rebic su Terracciano. In molti hanno storto il naso per questa designazione. Sicuramente indifferenti tuttavia la squadra e Spalletti che oggi si sono allenati a Castel Volturno con una seduta mattutina che ha visto gli azzurri prima impegnati in una fase di attivazione a secco, poi in un lavoro tecnico tattico e infine in una chiusura con partitina a campo ridotto. Domani la conferenza stampa di Spalletti prima della partenza per Milano, e per quanto riguarda i nerazzurri tegola per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di quello che è a tutti gli effetti il faro della squadra fin dall'epoca in cui su quella panchina sedeva Spalletti: non ci sarà Brozovic, che non ha recuperato dal suo infortunio muscolare e a sostituirlo in cabina di regia dovrebbe essere il turco Chanalanoglu. Inzaghi dovrà fare a meno verosimilmente anche di De Vrij non al meglio, che sarà sostituito nella difesa a tre da Acerbi. Mentre è al gran completo la squadra di Spalletti, che è alle prese con soli due dubbi di formazione: tra Juan Jesus e Rrahmani al centro e tra Olivera a Mario Rui sulla sinistra.