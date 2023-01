Spalletti: "Sozza? Un arbitro come altri. Teorie del complotto ci danneggiano" Il mister: "Fa parte di un modo di pensare che va combattuto. Ma il nostro sistema è migliorabile"

Vigilia di campionato per gli azzurri, con il mister Spalletti che ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro l'Inter e non solo. Il tecnico ha spiegato che la squadra sta bene, che è come se non si fosse mai fermata in questi cinquanta giorni e che anche i calciatori che sono rientrati dai mondiali sono in buona forma: “Qualcuno sta benissimo e qualcuno sta bene e basta” ha dichiarato l'allenatore, spiegando che tuttavia i suoi calciatori sono pronti a giocare la grande sfida di domani.



Spalletti ha parlato anche delle polemiche relative alla designazione dell'arbitro Sozza dopo gli errori commessi in favore del Milan nell'ultimo turno di campionato: “Le teorie del complotto fanno parte di un modo di pensare che va combattuto – ha dichiarato – e che potrebbe danneggiarci. Sozza è un arbitro come un altro, tuttavia se in tanti e spesso tirano fuori questi discorsi è il segnale che il nostro sistema è migliorabile”. Per quanto attiene invece al sogno scudetto il mister ha detto che il suo sogno, più che lo scudetto in sé è vedere la città di Napoli esplodere di gioia, sentendosi ormai napoletano anche lui e avendo scoperto di essere più napoletano di quel che pensava. Intanto la squadra è partita per Milano in aereo nel pomeriggio e tra i convocati si registra una sola assenza: quella di Gaetano alle prese con gastroenterite.