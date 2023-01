Napoli: primo ko in campionato, l'Inter vince 1-0 Colpo di testa di Dzeko al 56' e azzurri sconfitti al "Meazza" alla ripresa del torneo

Il Napoli rimedia la prima sconfitta in campionato nel primo match del 2023. L'Inter supera gli azzurri con il risultato di 1-0. Al 56' Mkhitaryan lancia Dimarco sulla fascia sinistra. L'esterno attende l'ingresso di Dzeko in area e crossa per il colpo di testa del bosniaco a pochi passi da Meret. L'estremo difensore non può nulla e l'Inter si porta in vantaggio. I nerazzurri difendono l'1-0 fino al 94' e riaprono la corsa Scudetto.

Stop partenopeo con i nerazzurri, accorciano Milan e Juventus

Primo ko in A per il Napoli, capolista con 5 punti di vantaggio sul Milan, vincente a Salerno (1-2), 7 sulla Juventus, che passa a Cremona con la punizione di Milik (0-1) e 8 sull'Inter. Domenica, alle 18, gli uomini di Spalletti saranno ospiti della Sampdoria, che si è rilanciata in chiave salvezza vincendo a Reggio Emilia contro il Sassuolo (1-2).

Il tabellino

Serie A

Sedicesima Giornata

Inter-Napoli 1-0

Marcatori: 56' Dzeko

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian (76' Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (83' Gagliardini), Dimarco (64' Gosens); Lukaku (64' Lautaro), Dzeko (76' Correa). All. Inzaghi. A disp. Asllani, Bellanova, Carboni, Cordaz, D'Ambrosio, de Vrij, Handanovic, Zanotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Olivera; Anguissa (76' Ndombele), Lobotka (87' Simeone); Politano (65' Lozano), Zielinski (65' Raspadori), Kvaratskhelia (76' Elmas); Osimhen. All. Spalletti. A disp. Demme, J. Jesus, Marfella, Ostigard, M. Rui, Sirigu, Zanoli, Zedadka, Zerbin.

Arbitro: Sozza di Seregno

Ammoniti: Dzeko (I), Barella (I), Di Lorenzo (N), Dumfries (I), Kim (I)