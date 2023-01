Disservizi Inter - Napoli: il Governo convoca Dazn Incontro convocato dal ministro delle Imprese Urso: ci sarà anche Abodi e rappresentanti della Lega

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato "a tutela dei consumatori" una riunione per il 10 gennaio nella sede del dicastero con i vertici di DAZN, in seguito ai disservizi riscontrati in occasione di Inter-Napoli. Alla riunione saranno presenti anche il ministro per lo Sport ei Giovani, Andrea Abodi, ei rappresentanti della Lega di Serie A. "Il perpetuarsi del disservizio impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere", le parole di Urso.